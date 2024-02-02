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Güncel
AA 02.02.2024 17:34

Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi'nde okuyucu sayısı arttı

Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi Müdürü Erol Akarslan, 2023'te okuyucu sayılarının 69 bin 442'ye ulaştığını söyledi.

Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi'nde okuyucu sayısı arttı

Akarslan, 1902'de inşa edilen binanın 1924'ten bu yana İl Halk Kütüphanesi olarak hizmet verdiğini belirtti.

Sinopluların kitap okuma konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Akarslan, 70 bin 248 kitabın yer aldığı kütüphanenin üye sayısının ise 17 bin 510 olduğunu ifade etti.

Akarslan, 2022'de 67 bin 772 olan okuyucu sayısının geçen yıl 69 bin 442'ye yükseldiğini vurgulayarak, her yıl kütüphanede okuyucu sayısında nüfusa göre gözle görülür artış yaşandığını kaydetti.

Zengin kitap serisine sahip kütüphaneye ilginin devam ettiğini dile getiren Akarslan, "Okulların tatile girmesiyle öğrenciler ve vatandaşlar kütüphanede yer bulmakta zorlanıyor." dedi.

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