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Güncel
AA 02.02.2024 17:31

Kastamonu'da kablo hırsızlığından girdiği cezaevinden 2 ay önce tahliye olan zanlı, aynı suçtan tekrar tutuklandı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Kastamonu'da kablo hırsızlığından girdiği cezaevinden 2 ay önce tahliye olan zanlı, aynı suçtan tekrar tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Aramada, 21 enerji nakil kablosu, 2 top soyulmuş kablo, 3 bıçak, 2 pense, bağ budama makası, demir törpüsü, kerpeten, yan keski, balta ve spatula ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan C.Ç, H.G, ve G.Ç, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden C.Ç'nin 2023 yılında aynı bölgede yine kablo hırsızlığı yaparken yakalandığı ve 4 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra 2023 yılının Aralık ayında cezaevinden çıktığı öğrenildi.

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