Sınırda kaçak altın ele geçirildi

Türkiye'den Bulgaristan'a girmeye çalışan bir tırda şüphe üzerine arama yapıldı. Lesovo Gümrük Noktası memurları tarafından, şoförünün kıyafetleri ve kişisel eşyaları arasında yaklaşık 1 kilogram kaçak altın takı bulundu.

Türk vatandaşı tarafından kullanılan yabancı plakalı bir tır da malları Türkiye'den Bulgaristan üzerinden İngiltere’ye taşıyordu.

Kontroller sırasında sürücünün davranışları gümrük müfettişlerinin şüphesini uyandırdı. Bu esnada sürücünün kişisel araması yapıldı ve ceketinin cebinde sarı metal takı paketleri bulundu.

Sürücü kabinindeki kişisel eşyaları arasında, koyu renkli folyoya sarılı aynı mücevher paketleri de bulundu. Toplam 995,50 gram beyan edilmemiş ve gizli altın takı bulundu.

Yambol Bölge Savcılığı'nın talebi üzerine Türk vatandaşı T.K.'nın tutuklandığı, altına el konularak, şahıs hakkında soruşturmanın devam ettiği açıklandı.