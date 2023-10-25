Parçalı Bulutlu 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 25.10.2023 10:41

Sınırda kaçak altın ele geçirildi

Edirne’nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın diğer tarafında bulunan Bulgaristan’ın Lesovo Gümrük Kapısı'nda kaçak yoldan ülkeye sokulmaya çalışılan bir kilogram altın ele geçirildi.

Sınırda kaçak altın ele geçirildi
[Fotograf: İHA]

Türkiye'den Bulgaristan'a girmeye çalışan bir tırda şüphe üzerine arama yapıldı. Lesovo Gümrük Noktası memurları tarafından, şoförünün kıyafetleri ve kişisel eşyaları arasında yaklaşık 1 kilogram kaçak altın takı bulundu.

Sınırda kaçak altın ele geçirildi

Türk vatandaşı tarafından kullanılan yabancı plakalı bir tır da malları Türkiye'den Bulgaristan üzerinden İngiltere’ye taşıyordu.

Kontroller sırasında sürücünün davranışları gümrük müfettişlerinin şüphesini uyandırdı. Bu esnada sürücünün kişisel araması yapıldı ve ceketinin cebinde sarı metal takı paketleri bulundu.

Sürücü kabinindeki kişisel eşyaları arasında, koyu renkli folyoya sarılı aynı mücevher paketleri de bulundu. Toplam 995,50 gram beyan edilmemiş ve gizli altın takı bulundu.

Yambol Bölge Savcılığı'nın talebi üzerine Türk vatandaşı T.K.'nın tutuklandığı, altına el konularak, şahıs hakkında soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

ETİKETLER
Edirne
Sıradaki Haber
İzmir'de öğrencilerden "100. Yıl" koreografisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:30
DSÖ: Gazze'deki personelimiz ile bağlantımızı kaybettik
23:29
'Filistinliler İçin Tıbbi Yardım' Gazze'deki ekibiyle bağlantısını kaybettiğini duyurdu
23:13
Bolu'da otoyola düşen cisim 5 aracın kaza yapmasına neden oldu
23:06
İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyoruz
23:49
BM Genel Kurulu'nda insani ateşkes çağrısında bulunulan tasarı kabul edildi
22:55
İran Dışişleri Bakanı: İsrail'in durdurulmaması halinde bölgede her ihtimal mümkün olacak
İzmir'e Cumhuriyet'in 100. yılına özel dijital dev ekran kuruldu
İzmir'e Cumhuriyet'in 100. yılına özel dijital dev ekran kuruldu
FOTO FOKUS
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ