İzmir'de öğrencilerden "100. Yıl" koreografisi

Şehit Murat Coşkun Ortaokulu öğrenci ve öğretmelerinin 3 haftalık hazırlığıyla oluşturulan koreografiye 450 öğrenci katıldı.

Dron ile görüntülenen koreografide farklı yerlerden bahçeye giren öğrenciler önce "100. yıl" yazısı ardından da kalp sembolü oluşturdu.

Okul Müdürü Bengül Özelçi, okul olarak Cumhuriyet'in 100. yılına güzel bir hatıra bırakmak istediklerini belirterek, "Her biri birer Cumhuriyet ve Atatürk genci olan öğrencilerimizle, farkındalık yaratarak Cumhuriyet bilincini çocuklarımızın içselleştirmesini istedik" dedi.