Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 11:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sınıfta kalp krizi geçiren 7 yaşındaki Alperen hayatını kaybetti
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde okulda kalp krizi geçiren 1. sınıf öğrencisi Alperen Zenbil hayatını kaybetti.
Vakfıkebir ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu’nda öğrenim gören 1. sınıf öğrencisi Alperen Zenbil, derste fenalaştı.
Sınıf öğretmeni durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları 7 yaşındaki Alperen’in kalp krizi geçirdiğini belirledi.
Kalp hastası olduğu öğrenilen Alperen yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Alperen, Vakfıkebir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trabzon
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