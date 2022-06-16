Vakfıkebir ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu’nda öğrenim gören 1. sınıf öğrencisi Alperen Zenbil, derste fenalaştı.

Sınıf öğretmeni durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları 7 yaşındaki Alperen’in kalp krizi geçirdiğini belirledi.

Kalp hastası olduğu öğrenilen Alperen yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Alperen, Vakfıkebir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

