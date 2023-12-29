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Güncel
AA 29.12.2023 00:21

Siirt'te şehit askerler için mevlit okutuldu

Siirt'te, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler için mevlit programı düzenlendi.

Siirt'te şehit askerler için mevlit okutuldu

Siirt Belediyesince Hacı Fethi Serin Camisi'nde düzenlenen mevlit programına katılanlar, yatsı namazı kıldı.

Namazın ardından şehit askerler için mevlit okundu, dua edildi.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Gaffar Gören, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlileri, cami çıkışında lokum ve gül suyu dağıttı.

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