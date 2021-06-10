Siirt'te PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu için tören düzenlendi
Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin üs bölgesine uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Babat (40) için tören yapıldı.
Pervari İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Doğan Köyü Değirmentaşı Üs Bölgesi'ne düzenlenen, güvenlik korucusu Sıddık Bulut'un ağır yaralandığı saldırıda şehit olan güvenlik korucusu Babat'ın cenazesi Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığına getirildi.
Törende, 10 çocuk babası Babat'ın Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu, dua edildi.
Törene, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Gaffar Gören, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Şehit Babat'ın cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere helikopterle Doğan köyüne uğurlandı.
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