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Siirt'te jandarmadan şehit annelerine ziyaret
[Fotoğraf: AA]
Siirt Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit annelerini ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler, sosyal mesafe kuralına dikkat ederek yaptığı ziyarette şehit annelerine çiçek ve çeşitli hediyeler verdi, Anneler Günü'nü kutladı.
Şehit anneleri de ziyaretten dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Etiketler: SiirtSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:22
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