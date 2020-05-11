Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler, sosyal mesafe kuralına dikkat ederek yaptığı ziyarette şehit annelerine çiçek ve çeşitli hediyeler verdi, Anneler Günü'nü kutladı.

Şehit anneleri de ziyaretten dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.