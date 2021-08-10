Ekipler, yoğunluğun olduğu Cumhuriyet, Güres ve Aydınlar caddelerinde vatandaşlara maske dağıttı, Kovid-19 tedbirlerini aktardı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olğaç, kurum personeli ve genç gönüllülerden oluşan 30 kişilik grupla maske dağıtıldığını belirtti.

Salgının başladığı geçen yıldan bu yana kurum bünyesinde 8 binin üzerinde siperlik ve maske dağıtıldığını dile getiren Olğaç, şunları kaydetti:

"Amacımız vakaların arttığı bir dönemde vatandaşlara bireysel tedbirleri hatırlatmak. Aşı olmayan vatandaşları ikna etmeye çalıştık. Önümüzdeki günlerde de maske dağıtımını sürdüreceğiz."

Vatandaşlardan Ahmet Hakkı Aktaş da emeği geçenlere teşekkür ederek, tedbirlere sıklıkla uyduklarını söyledi.

