Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 13:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da operasyon: 6 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Batman'da el yapımı patlayıcıyla saldırı girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alından 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, el yapımı patlayıcı tarzı patlayıcı maddelerle saldırı girişiminde bulunan zanlılara yönelik ekiplerce yürütülen çalışmalar kapsamında 5 Ağustos'ta operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, ikametlerde yapılan aramalarda pompalı tüfek, tabanca, bir miktar uyuşturucu ve suç unsuru olan dijital materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Etiketler: Batman Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
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