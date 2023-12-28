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Güncel
AA 28.12.2023 00:48

Siirt'te Filistin yararına kermes düzenlendi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Filistin yararına kermes düzenlendi.

Siirt'te Filistin yararına kermes düzenlendi

Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu tarafından bir düğün salonunda düzenlenen kermeste öğrenciler tarafından çeşitli yöresel ürünler ve Filistin temalı eşyalar satışa sunuldu. Kermesten elde edilecek gelir Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'e gönderilecek.

Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Emin Altunç, İsrail'in saldırılarda bulunduğu Filistinlilere destek sunmak için kermes düzenlediklerini belirterek, elde edilecek gelirin onlara ulaştırılacağını söyledi.

Kurtalan'ın Filistinlilerin yanında olduğunu belirten Altunç, yardım sağlayan herkese teşekkür etti.

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