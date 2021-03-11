Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt polisi Covid-19'da düşük riskli iller arasında yer alan kent için klip hazırladı
[Fotoğraf: AA]
Siirt Emniyet Müdürlüğünce yeni tip koronavirüste (Covid-19) düşük riskli iller arasında yer alan kent için klip hazırlandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, Siirt'in, Kovid-19 risk değerlendirme kriterlerine göre düşük riskli (mavi) iller arasında bulunmasıyla ilgili klip çekildi.
"Masmavi Siirt" temalı klipte, kentin doğal ve turistik alanları ile polislerin Siirtlilere, tedbirlere uyma konusunda uyarılarını içeren mesajlar yer aldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs
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