Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, Siirt'in, Kovid-19 risk değerlendirme kriterlerine göre düşük riskli (mavi) iller arasında bulunmasıyla ilgili klip çekildi.

"Masmavi Siirt" temalı klipte, kentin doğal ve turistik alanları ile polislerin Siirtlilere, tedbirlere uyma konusunda uyarılarını içeren mesajlar yer aldı.