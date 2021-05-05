Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sığır çalan şüpheli, Şanlıurfa'da yakalandı
[Fotoğraf:AA]
Elazığ'da'da bir köyde 4 sığır çalan şüpheli, jandarmanın çalışmayla Şanlıurfa'da yakalandı.
Merkeze bağlı Tadım köyünde S.B.'nin ağılındaki 4 sığır çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) hayvanların S.T. tarafından çalındığını belirledi. S.T., Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorgusunun ardından S.T., adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Hırsızlık
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