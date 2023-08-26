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Güncel
İHA 26.08.2023 17:31

Sıcaktan bunalan vatandaşlar akşam parklara akın etti

Van’da artan hava sıcaklıkları nedeniyle bunalan vatandaşlar, akşam saatlerinde parklara akın etti.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar akşam parklara akın etti

Van’da yaklaşık 32 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, akşam saatlerinde parklara akın etti.

İpekyolu Kent Parkı’na gelen vatandaşlar, yiyecek ve içeceklerini de yanlarında getirerek piknik yaparken, çocuklar ise oyunlar oynadı. Gündüz vaktinde bunaltıcı sıcaklardan dolayı dışarı çıkamadıklarını anlatan vatandaşlar, bu nedenle akşam serinliğini tercih ettiklerini söyledi. Çocuklarını parka getirerek eğlendirdiklerini belirten vatandaşlar, "Aşırı sıcaklardan dolayı gündüz pek çıkamıyoruz. Çocuklar çok sıkılıyor. Mecburen akşamları çıkmak zorunda kalıyoruz. Ben özellikle Van’ı çok beğendim, hiç beklediğim gibi bir yer çıkmadı. Doğu memleketi denilince hep böyle kurak bir memleket ya da köy veya kasaba tarzı bir yer beklemiştim ama çok fazla gelişmiş ve çok güzel bir yer. Buraya tayini çıkan ablam adına sevindim” dedi.

Abdurrahim Yeşilağaç isimli vatandaş da, “Gündüz malum sıcaklardan dolayı çıkamıyoruz. Çocuklar da çıkamıyor. Akşamları daha serin olduğundan dolayı temiz ve nezih bir ortamda çocukları eğlendiriyoruz. Çok güzel ve muhteşem. Yeşilliğiyle, havasıyla ve etkinlikleriyle iyi yapılmış. Teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Parkta paten kayan gençler ise yarışmalara hazırlandıklarını, ancak paten alanının çok dar ve etrafının açık olması nedeniyle zaman zaman sakatlıkların yaşandığını ifade ederek, yetkililerden paten alanı etrafının örülmesini istediler.

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