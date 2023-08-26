Devrilen traktörün altında kalan adamı itfaiye ekipleri kurtardı

Kaza, Isparta merkeze bağlı Gelincik Köyü Eski Burdur yolu üzerinde meydana geldi.



40 yaşlarında olduğu öğrenilen Soner A. hakimiyetindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü traktörün altında sıkışırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Devrilen traktörün altında sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldı.



Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.