Açık 30.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 26.08.2023 16:56

Devrilen traktörün altında kalan adamı itfaiye ekipleri kurtardı

Isparta’da direksiyon hakimiyetini kaybeden traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada traktörün altında sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Devrilen traktörün altında kalan adamı itfaiye ekipleri kurtardı

Kaza, Isparta merkeze bağlı Gelincik Köyü Eski Burdur yolu üzerinde meydana geldi.

40 yaşlarında olduğu öğrenilen Soner A. hakimiyetindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü traktörün altında sıkışırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Devrilen traktörün altında sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldı.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

ETİKETLER
Isparta
Sıradaki Haber
Bayburt'ta çıkan mera yangınında 60 hektar alan kül oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:48
Putin'den kararname: Paralı asker grupları bağlılık yemini edecek
17:33
Sakarya'da denize girmek yasaklandı
17:24
Ukrayna: Orduya ait 2 savaş uçağı gökyüzünde çarpıştı, 3 pilot öldü
16:32
Esenler'de yangına giderken devrilen itfaiye aracındaki 2 personel yaralandı
16:18
Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvurular 200 bine yaklaştı
16:07
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Rum kesimindeki camiye saldırıyı kınadı
Ağrı Ovası'ndaki arazilerde hububat üretimi yaygınlaşıyor
Ağrı Ovası'ndaki arazilerde hububat üretimi yaygınlaşıyor
FOTO FOKUS
SİPER Ürün-2'den ilk atışlı test
SİPER Ürün-2'den ilk atışlı test
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ