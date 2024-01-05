Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Yangın, Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesinde meydana geldi.



Seyir halindeyken otomobilinden çıkan dumanları fark eden sürücü aracını kenara çekere itfaiye ekiplerini ihbarda bulundu. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda araçtan yükselen dumanlar bir anda yerimi alevlere bırakarak aracın motor bölümünü kapladı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahalede bulundu. Aracın yangın sonrası büyük oranda hasar aldığı öğrenildi. Yangın çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin hazırlayacağı rapor sonrası netlik kazanacağı belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.