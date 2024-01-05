Puslu 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 05.01.2024 11:43

Sakarya'daki Büyükşehir Tıp Merkezi, 2023'te 100 bini aşkın hastaya şifa oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi'nde, geçen yıl 100 binin üzerinde hastaya tedavi hizmeti sunuldu.

Sakarya'daki Büyükşehir Tıp Merkezi, 2023'te 100 bini aşkın hastaya şifa oldu

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 11 doktor, 1'er diş hekimi, psikolog ve diyetisyen başta olmak üzere toplamda 67 personelle hizmet veren Tıp Merkezi'nde geçen yıl üroloji, nöroloji ve pratisyen hekim ile diyabet polikliniği hizmeti de verilmeye başlandı.

Pansuman, enjeksiyon, elektro kalp grafiği, röntgen, psikolojik danışmanlık, odio, solunum fonksiyon testi, ihtiyaç sahibi hastalara ilaç temini ve hasta yatağı gibi farklı başlıklarda hizmet veren Tıp Merkezi'nde işe giriş, spor lisansı ve sürücüler için sağlık raporları da veriliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi, ayrıca yıl boyunca birçok önemli gün ve haftalarda halk sağlığının korunması ve toplum bilincinin oluşması için konferanslar ve farkındalık programları düzenledi.

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, Meme Kanseri Farkındalık Ayı, Dünya Emzirme Haftası, Dünya Diyabet Günü gibi birçok haftada alanında uzman kişilerle eğitimler düzenlendi.

Bunun yanı sıra bebeklerin büyütülmesinde anne sütüyle emzirmenin korunması, yaygınlaştırılması ve desteklenmesi konusunda özen ve hassasiyet gösteren Tıp Merkezi, Sağlık Bakanlığınca "Bebek Dostu Destekleyici Kuruluş Ünvanı" aldı. Böylece bu alanda bu ünvana sahip ilk belediye, Sakarya Büyükşehir Belediyesi oldu.

Tıp Merkezi'nde geçen yıl 100 binden fazla hasta muayene edilirken, 975 kişiye nakil hizmeti sunuldu.

ETİKETLER
Sakarya
Sıradaki Haber
Bingöl’de kar nedeniyle 173 köy yolu ulaşıma kapandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:48
Depremde 72 kişinin öldüğü otele ilişkin dava devam ediliyor
12:34
TİGEM, 2023'ü rekorlarla geride bıraktı
12:36
Projenin yüzde 62'si tamamlandı: Ankara-İzmir 3,5 saat olacak
12:24
Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan 2023'te 1 milyondan fazla tır geçiş yaptı
12:19
615 bin turist Kapadokya’yı kuş bakışı izledi
12:02
İran’ın Kirman eyaletindeki terör saldırısında ölü sayısı 89’a yükseldi
Gazzeli çocukların resimleri savaşı bütün gerçekliğiyle ortaya koyuyor
Gazzeli çocukların resimleri savaşı bütün gerçekliğiyle ortaya koyuyor
FOTO FOKUS
Durdurulan tırın altında 2 düzensiz göçmen yakalandı
Durdurulan tırın altında 2 düzensiz göçmen yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ