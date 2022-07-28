Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, ana arter caddeler üzerinde belirli noktalarda eş zamanlı olarak evrak kontrolü, yolcu kapasitesi durumu ve dolmuş içindeki kurallara uyulup uyulmadığı konusunda denetleme yaptı.

Kurallara aykırı davranan araç sürücüleri ve yolcular bu konularda uyarıldı.​​​​​​​