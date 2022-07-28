İlçenin Yeşilköy kırsal mahallesinde dün çıktığı evin damından dengesini kaybederek düşen Serkan Aktimur ağır yaralandı.

Yakınları tarafından Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aktimur, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.