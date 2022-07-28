Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de damdan düşen çocuk hayatını kaybetti
Mazıdağı ilçesinde damdan düşen 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
İlçenin Yeşilköy kırsal mahallesinde dün çıktığı evin damından dengesini kaybederek düşen Serkan Aktimur ağır yaralandı.
Yakınları tarafından Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aktimur, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Mardin
Son Haberler
- 14:33
- 14:33
- 14:25
- 14:32
- 14:20
Sıradaki Haber
Karabük'te doğaya 500 sülün salındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz