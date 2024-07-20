Az Bulutlu 30.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 20.07.2024 09:25

Şehit ormancı Şahin Dönertaş, memleketi Manisa'da toprağa verildi

İzmir'deki orman yangınında şehit olan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, memleketi Manisa'da son yoluculuğuna uğurlandı.

Şehit ormancı Şahin Dönertaş, memleketi Manisa'da toprağa verildi

Bergama'da Çobanlar mevkisinde çıkan yangına müdahale sırasında dün orman işletme müdürlüğüne ait pikabın devrilmesi sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Dönertaş'ın cenazesi, helallik alınması için Bergama Orman İşletme Müdürlüğü önüne getirildi.

Ailesi ve mesai arkadaşlarının gözyaşı döktüğü törenin ardından Türk bayrağına sarılı naaş, şehidin memleketi Demirci ilçesindeki Durhasan Mahallesi'ne getirildi.

Mahalle camisinde Cuma vakti kılınan cenaze namazına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa Valisi Enver Ünlü, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Yumaklı, vatan ve milletin bekası, geleceğinin daha iyi olması için savaşan ama adı bilinmeyen birçok kahramanın bulunduğunu, Dönertaş'ın da bu kahramanlardan biri olduğunu söyledi.

Yumaklı, şöyle konuştu:

"Yeşil vatan için hayatını, yani en kıymetli varlığını fedai can eyledi. Rabbim şehadetini kabul eylesin. Her zaman olduğu gibi devletimiz, bütün şehitlerimizin yanında olduğu gibi, ailelerinin yanında olduğu gibi bu kardeşimizin de ailesinin yanında olacak, onları bağrına basacak. Orman teşkilatı hakeza öyle yapacak. Ben bu vatan için, bu millet için devlet için fedayı can etmiş bütün şehitlerimize rahmet diliyorum."

Dönertaş'ın cenazesi kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Olay

Bergama'da dün orman yangınına müdahale eden pikabın devrilmesi sonucu yaralanan Dönertaş ve ulaştırma personeli Özgür Dilsiz, ambulansla Bergama Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen Dönertaş kurtarılamamıştı.

ETİKETLER
Manisa Orman Yangını
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da 40 hatimle, 40 kazanda pişirilen aşure dağıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:43
Cevdet Yılmaz: Mutlu Barış Harekatı'nın 50’nci yılı kutlu olsun
10:22
Emine Erdoğan'dan atıksız alışverişi teşvik eden markete ziyaret
10:15
Hakan Fidan: KKTC'nin hak ve çıkarlarını her daim savunmaya devam edeceğiz
10:08
MSB: Kıbrıs Türkü’nü hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
09:58
Afyonkarahisar'da otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
10:02
Kıbrıs Barış Harekatı'nın belgeleri Devlet Arşivleri'nde
Giresun'da sağanak nedeniyle bir ev yan yattı, su baskınları oluştu
Giresun'da sağanak nedeniyle bir ev yan yattı, su baskınları oluştu
FOTO FOKUS
Cevdet Yılmaz: Mutlu Barış Harekatı'nın 50’nci yılı kutlu olsun
Cevdet Yılmaz: Mutlu Barış Harekatı'nın 50’nci yılı kutlu olsun
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ