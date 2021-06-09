İlk görev yeri Kozluk'ta 7 aylık öğretmenken 4 yıl önce 9 Haziran'da karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan 22 yaşındaki Yalçın için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törene babası Sadık Yalçın'ın yanı sıra Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban da katıldı.

Baba Sadık Yalçın ile beraberindekiler, Aybüke öğretmenin çiçeklerle süslenmiş mezarını suladı, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

Baba Yalçın, gazetecilere, kızı Aybüke'den ayrı 4 yıl geçirdiğini belirterek, "Bu acının tarifi gerçekten zor. Sebep olanların Allah belasını versin. Bugün yumuşak bir ifade kullanmak istemiyorum." dedi.

Ailesi olarak Aybüke'nin isminin çeşitli yerlere verilmesi hiç talep etmediklerini ancak birçok yerde isim verildiğini anlatan Yalçın, "Devletimizin kurumları, yerel yönetimler kendi bakış açıları doğrultusunda çocuklarımızın isimlerini parklara, kültür merkezlerine, birimlere veriyorlar. Bu da 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sözünün anlamı olsa gerek. Devletin şehit ailelerine yaklaşımından, hizmetinden memnunuz. Devletle çatışacak bir durumumuz olmadı, bundan sonra da olmaz. Türk milleti, dünyanın en masum milleti. Kime ekmek verdiyse, kime el uzattıysa arkasından hainlikle karşılaşmış. Bu nedenle Allah Türk milletinin yardımcısı olsun." diye konuştu.

Terör saldırısında evladını kaybeden bir baba olarak Türkiye'nin terörle mücadelesine katkı sunan herkese teşekkür eden Yalçın, "Silahlı kuvvetler birimlerine, askerlerimize, güvenlik güçlerimize, polislerimize, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere İçişleri Bakanımıza, Türkmen beyi Sayın Devlet Bahçeli beye, Kılıçdaroğlu'na, ülkesini seven diğer siyasi partilere ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda çok şehit verildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu nedenle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Burada barınmanın bir bedeli var ve biz bunu fazlasıyla ödüyoruz. Ödemeye de devam edeceğiz gibi görünüyor ama Türk milletini dünyanın hiçbir gücü yıldıramaz. Bin yıl, 2 bin yıl, 3 bin yıl değil, ilelebet buradayız. Dünya ne zaman yıkılırsa o zaman Cenabıhakk'ın huzuruna çıkarız."

"Onların ruhu Ege'nin öbür tarafında kalmış"

Bir gazetecinin, Edremit Anadolu Lisesi'ne Aybüke öğretmenin isminin verilmesine karşı başlatılan çalışmayı hatırlatması üzerine Yalçın, şunları söyledi:

"15 yıldır Edremit'te oturuyorum, ilişiğim devam ediyor. Orada Liman Başkanlığından emekli oldum. Edremit, bizim ikinci memleketimiz. Milli Mücadele'nin en önde gelen bölgelerinden. Orada bu işlemi yapan insanların kendilerinde eski mezun olarak gördükleri hakkı, son mezun olarak Aybüke öğretmende görmemeleri düşündürücü. Onların ruhu Ege'nin öbür tarafında kalmış, sadece bedenleri bu tarafta kalmış. Bedenlerini de alıp gidebilirler. Onlara engel olan yok."