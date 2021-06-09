Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ödemiş'te düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde polisin düzenlediği sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede sahte içki imal ettiği öne sürülen A.Ç'nin evine baskın düzenledi.
Operasyonda 163 litre kaçak şekilde imal edilmiş şarap, 35,5 litre sahte rakı, sahte içki üretiminde kullanılan aroma verici maddeler ile malzemeler ele geçirildi.
Şüpheli, gözaltına alındı.
Etiketler: İzmir Sahte İçki Sahte Alkol
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