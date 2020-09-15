İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından oluşturulan denetim ekipleri tarafından Konuk Caddesi'nde salı günleri kurulan ve yoğunluk oluşan halk pazarı denetlendi.

Kolluk kuvvetleri ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi personelinin katıldığı denetimlerde alışverişe gelen vatandaşların ateşleri ölçüldü, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Denetim ekipleri, kalabalığın yoğun olduğu yerlerde, kurallara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağını da belirtti.