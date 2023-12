Satranç Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu

Mersin'de Türkiye-Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom iş birliğiyle düzenlenen 2'nci Rosatom Bölge Satranç Turnuvası'nın final müsabakaları TSF Mersin Satranç Merkezi'nde yapıldı.

Mersin merkez ilçenin yanı sıra Tarsus, Silifke, Bozyazı, Erdemli ve Anamur ilçelerindeki eleme müsabakalarının ardından 100 sporcu finalde yarışmaya hak kazandı.Turnuvada toplam 832 sporcu hamle yaptı. Turnuva, Mersin bölgesinin genç satranç sporcuları arasında yapılan bölgenin en büyük turnuvalarından biri olma özelliği taşıyor.

Turnuvanın şampiyonları belli oldu

8 Yaş ve Altı Kategorisi'nde şampiyonluğa Yiğitcan Arı ulaşırken, ikinci Damir Ağgün ve üçüncü Yağız Mete Dağlı oldu. 12 Yaş ve Altı Kategorisi'nde Fatih Çelik şampiyon, Kerem Umut Turak ikinci veAltay Erdem Gök üçüncü oldu. Açık kategoride GM Vugar Rasulov şampiyon, Devran Dağhan ikinci ve Mustafa Alpago Gülsoy üçüncü oldu. Turnuva kapsamında her kategoriden seçilen sporcuya Akuuyu Nükleer A.Ş özel ödülü verildi.

"Geleneksel hale gelmesini hedefliyoruz"

TSF Başkanı Gülkız Tulay, dereceye giren sporcuları kutlayarak, TSF'nin, ROSATOM "un desteğiyle düzenlediği turnuvanın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Mersin'de gördüğü ilgiden memnun olduklarını söyledi. Tulay, "Türkiye, Avrupa'nın en başarılı satranç ülkelerinden biri haline geldi. Cumhuriyetimizin 100.yılını kutladığımız bu yılda genç satranççılarımız yine çok büyük başarılara imza atarak, hepimizi gururlandırdı. Dünya, altyapıdan yetişmiş yıldızlarımızı konuşuyor.Başarılarımız, gerçekleştirdiğimiz sayısız proje, 1 milyon 200 bini aşan sporcu sayımızla satrançta örnek ülke olarak gösteriliyoruz. Türk satrancı için hep birlikte daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Rosatom iş birliğiyle düzenlediğimiz bu turnuva gibi organizasyonlar satranca duyulan ilginin artmasına katkı sağlıyor. Bu önemli turnuvanın bölgede geleneksel hale gelmesini hedefliyoruz" dedi.

Akkuyu Nükleer A.Ş Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin ise Rosatom'un, Mersin ili dahil olmak üzere faaliyet gösterdiği bölgelerin kalkınmasına verdiği öneme dikkati çekerek, "Rosatom geleneksel olarak faaliyet gösterdiği bölge ve şehirlerin kalkınmasına öncelik veriyor.Bu ekonomi, sosyal altyapı ve eğitim için geçerlidir. Akkuyu NGS inşaat bölgesinde yaşayan ve Türkiye'nin ilk nükleer santralinin inşa sürecinde yer alan bir kişi olarak, bölgenin nasıl geliştiğini, istihdam yaratıldığını, yeni altyapı inşa edildiğini kendi gözlerimle görebiliyorum. Mersin bölgesi, yetenekli insanları cezbeden bir merkez haline geliyor. Bugünkü turnuva bunun bir başka kanıtı. İnsan potansiyelinin geliştirilmesi, bir bilgi şirketi olan Rosatom'un önemli bir misyonudur" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı dolayısıyla 22-27 Kasım'da Ankara'da düzenlenen "Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası'nın şampiyonu IM Ediz Gürel, turnuvanın özel konuğu oldu.

"Başarı için çok çalışmak gerekiyor"

TSF Başkanı Tulay ile söyleşiye katılan IM Gürel, deneyimlerini ve turnuvalara nasıl hazırlandığını anlattı.

IM Gürel,"Türkiye Satranç Federasyonu ve Rosatom'a bu güzel turnuva ve etkinlik için teşekkür ediyorum. Bu turnuvanın çok güzel bir turnuva olduğu buradaki atmosferden belli oluyor. Başarı için her şey hayal kurmakla ilgilidir derler, inanmayın. Her şey kurduğunuz hayal için ne kadar fedakarlığı göze alabildiğinizle ilgilidir. Başarı için çok çalışmak gerekiyor. Bu sporda yenmek de var yenilmek de. Hayat her durumda size çok şey öğretiyor" diye konuştu.