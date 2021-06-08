Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 11:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Operasyonda 2 kilo 15 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şanlıurfa'da 2 kilo 15 gram metamfetamin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheliyi takibe aldı.
KOM ekiplerince kent merkezi kırsalındaki belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 kilo 15 gram metamfetamin ele geçirilirken, 1 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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