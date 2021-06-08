Bafra-Alaçam kara yolu Keklik Mahallesi mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen dorsesi canlı alabalık yüklü tırda balatalarının aşırı ısınması nedeniyle yangın çıktı.

Sürücünün yol kenarına çekip müdahale ettiği yangın söndürülemeyince itfaiyeye haber verildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Tırın dorsesinde bulunan havuzlardaki balıklar ise yola dökülerek telef oldu. Araçta da büyük çapta hasar oluştu.