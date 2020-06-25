Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan kılkuyruk bağırtlak kuşları doğaya bırakıldı
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ta yaralı halde bulunduktan sonra Şanlıurfa'ya getirilen kılkuyruk bağırtlak kuşları, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanına salındı.
Şanlıurfa'da alınan bilgiye göre, yaklaşık 3 ay önce jandarma ekipleri tarafından Şırnak'ta yapılan yol kontrollerinde bir araç içerisinde kanatları kesilmiş 14 kılkuyruk bağırtlak kuşu ele geçirildi.
Ekiplerce Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezine getirilen kuşlar tedavi altına alındı.
Merkezde 3 aydır özenle bakılan ve tedavileri yapılan 14 kılkuyruk bağırtlak kuşu, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
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