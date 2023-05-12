Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 6'ncı kişinin cesedine ulaşıldı

Hasan Çetin yönetimindeki otomobilin 6 Mayıs Cumartesi günü merkez Haliliye ilçesi Ulubağ Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düşmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürdü.
İtfaiye, polis, ambulans ve arama kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda, otomobilin düştüğü yerden yaklaşık 10 kilometre ileride sürücünün kızı Aysun Çetin'in de cesedine ulaşıldı.
Çetin'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurulu morguna kaldırıldı.
Kentte 6 Mayıs'ta Hasan Çetin'in kullandığı otomobil, sulama kanalına düşmüştü.
Sürücünün araçtan atlayarak yaralı kurtulduğu kazada, bu kişinin eşi Özlem Çetin ile 4 çocuğunun cenazesi bulunmuştu.