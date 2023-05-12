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İHA 12.05.2023 10:17

Hakkari'de hac hazırlık kursları başladı

Hakkari'de 2023 yılı hac organizasyonunda hacca gitmek üzere kayıt yaptıran vatandaşların katılımıyla düzenlenen “Hac Hazırlık Kursları” başladı.

Hakkari'de hac hazırlık kursları başladı

Diyanet ve acentelere kayıtlı hacı adaylarının tamamına yakın kişinin katıldığı kurs, Ulu Cami’inde Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Burada konuşan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, “Milyonlarca insanın özlemle beklediği hac ibadetini eda etmeye hak kazandığınız için Yüce Allah’a ne kadar şükür etseniz azdır. Seksen dört milyon insan arasından Yüce Allah’ın davetine mazhar oldunuz. Bunun kıymetini bilin. Yüce Allah ve Hazreti Muhammed (s.a.v.)’in ev sahibi olduğu kutsal beldelere gideceksiniz. Canımız, malımız ve çocuklarımız onların yoluna feda olsun. Nasıl bir yolculuğun içinde olduğunuzun idrakinde olun. Yüce Allah’ın davetine en güzel şekilde icabet etmeniz için daha şimdiden hazırlıklara başlayın. Üzerinizde kul hakkı varsa ya ödeyin ya da helallik dileyin. Dinimizin kabul etmediği tavır ve davranışlarınız varsa hemen tövbe edin. Orada günlerinizi sadece ibadet ve taatla geçirin. Alışverişle zaman kaybetmeyin. Müslümanların refahı ile görünen ve görünmeyen bela ve musibetlerden muhafazaları için Yüce Allah’a bol bol dua ve niyazda bulunun. Hacca gitmek ne kadar önemli ise hacı kalmak ondan daha önemlidir. Onun için döndüğünüzde Allah, Hazreti Peygamber (s.a.v.) ve insanların razı olduğu kişiler olmaya devam edin. Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Allah yapacağınız haccı makbul eylesin. Sağ salim gidip sağ salim dönmeyi sizlere nasip etsin" şeklinde konuştu.

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