Haber Giriş: 14 Mart 2021 Pazar 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kişi boğuldu
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sulama kanalına düşen kişi boğuldu.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde alınan bilgiye göre, Mülkveren Mahallesi'nde yaşayan Mahmut Keser, su almaya çalıştığı sırada bahçesinin kenarından geçen kanala düştü.
Olayı gören çevredekiler, Keser'i kurtarmak için çalışma başlattı.
Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Keser, kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Keser'in cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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