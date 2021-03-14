İstanbul Emniyet Müdürlüğü ilçede kaçak tütün üretim ve satışının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmada belirlenen dört adrese operasyon düzenledi.

Baskın yapılan adreste yapılan aramalarda, 4 kilo 42 gram kıyılmış tütün, 9 kilo 5 gram nargile tütünü, 111 kilogram tütün, 5 kilogram Maraş otu, 41 bin 190 dolu makaron, bin 200 bandrol, bir dolum makinesi, bir kompresör, 24 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan R.K. (42), H.A. (56), E.Ö. (31) ve Ö.Ö. (34) emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.