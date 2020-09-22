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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Viranşehir ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.
Evde, bir kalaşnikof tüfek, 2 tabanca, 2 av tüfeği, bu silahlara ait 5 şarjör ile 119 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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