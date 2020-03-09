Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında stant açan ekipler, hazırladıkları broşürleri vatandaşlara dağıttı.

Özel eğitimle narkotik dedektör köpeğinin de gösteri sunduğu etkinlikte, vatandaşlar uyuşturucunun zararlarına karşı bilgilendirildi.

Öte yandan ekipler, veliler ve öğretmenler için de "Narkorehber" faaliyetleri kapsamında seminerler gerçekleştiriyor.

Seminerlerde öğrencilerin uyuşturucudan nasıl korunulacağını anlatan ekipler, okullar kapanana kadar etkinliklerine devam edecek.