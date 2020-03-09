Haber Giriş: Kaynak: AA
Karlıovalı çocukların kar keyfi
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çocuklar karda kayarak eğleniyor.
Hava sıcaklığının artması ile karın erimeye başladığı ilçede mevsimin son karı çocuklar için oyun pistine dönüştü.
İlçede bir araya gelen çocuklar okuldan arta kalan zamanlarda kayak yaparak güneşli havanın tadını çıkarıyor.
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