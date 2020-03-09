Hakkari Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye ve Temizlik İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler, kent genelinde 24 personel 3 itfaiye aracı ve 2 temizlik aracı ile çalışma yürütüyor.

Ekiplerce, çarşı merkezi, çevre yolu ve mahallelerdeki çöpler toplanıp, kaldırımlardaki birikintiler temizlendi.

Çalışmalara Belediye İtfaiye Müdürü Bülent Keskin de destek verdi.