Haber Giriş: Kaynak: AA
Hakkari Belediyesinden bahar temizliği
[Fotoğraf: AA]
Hakkari Belediyesi, havaların ısınmasıyla bahar temizliği çalışması başlattı.
Hakkari Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye ve Temizlik İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler, kent genelinde 24 personel 3 itfaiye aracı ve 2 temizlik aracı ile çalışma yürütüyor.
Ekiplerce, çarşı merkezi, çevre yolu ve mahallelerdeki çöpler toplanıp, kaldırımlardaki birikintiler temizlendi.
Çalışmalara Belediye İtfaiye Müdürü Bülent Keskin de destek verdi.
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