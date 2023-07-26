Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına düştü

İbrahim A'nın kullandığı otomobil, Haliliye ilçesi kırsal Köse Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına düştü. Otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, 2 kişi ise çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi. Araçtan çıkarılan 5 kişi sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kanalda kaybolan 1 çocuğun bulunması için bölgede çalışma başlatıldı.