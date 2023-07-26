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Güncel
AA 26.07.2023 15:26

Niğde'de parklar ve mesire alanlarına kamera konuldu

Niğde Belediyesi, 20 park ve mesire alanını kamera sistemi yerleştirdi.

Niğde'de parklar ve mesire alanlarına kamera konuldu

Belediyeden yapılan açıklamaya göre ekipler, çocuklara güvenli, huzurlu yaşam alanları sunmak, bu alanlarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla park ve mesire alanlarına kamera sistemi kurdu.

İlk etapta şehrin farklı noktalarındaki 20 park ve mesire alanına yerleştirilen güvenlik kameraları 24 saat kayıt yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, park ve mesire alanlarına yerleştirdikleri kamera sistemiyle buraların daha güvenli hale getirilmesini sağladıklarını belirtti.

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