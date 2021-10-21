Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 00:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da, şehir içi yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 M 0118 plakalı şehir içi yolcu otobüsü ile 16 AHN 753 plakalı otomobil, merkez Haliliye ilçesinde bulunan Zeytindalı Öğrenci Kampüsü önünde çarpıştı.
Kazada, çoğunluğu otobüste olmak üzere, araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Şanlıurfa
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Şanlıurfa'da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı
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