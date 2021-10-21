İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçak tütün mamullerinin ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde belirlenen şüphelilerin ikametinde yaptıkları aramada, 14 bin 600 makaron, 5 bin dolu makaron, 8 kilo 100 gram tütün, 3 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.