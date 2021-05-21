Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 11:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mehmet H. idaresindeki 34 JU 6758 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu Kızlar Mahallesi kavşağında Hatice S'nin kullandığı 63 ZP 848 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada Filiz, Emine ve Mehmet K. ile Fatma Y. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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