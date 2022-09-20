Viranşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1 ay önce Tuğuç ve Altay aileleri arasındaki kavgada 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle aileler arasında husumet başladı.

Belediye Başkanı Salih Ekinci ve kanaat önderleri, husumetin sona erdirilmesi için iki ailenin üyeleriyle görüştü.

Aileleri ikna eden Ekinci ve kanaat önderleri, Viranşehir Kültür Merkezi'nde tarafları bir araya getirdi.

Programda konuşan Viranşehir Kaymakamı Önder Çengel, barışa katkısından dolayı başta Ekinci olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ekinci ise birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, barışta etkisi olan kanaat önderleri ile iki ailenin üyelerine teşekkürlerini sundu.