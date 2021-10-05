Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 21:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da adliye önünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Olayın ardından polis, kavgaya karıştığı belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı
Şanlıurfa Adliyesi önünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, geçen yıl meydana gelen bir silahlı kavga olayının duruşmasında taraflar arasında tartışma çıktı.
Bunun üzerine polis tarafından adliye binasından çıkarılan taraflar, adliye önünde birbirlerine saldırdı.
Polis ekiplerinin müdahalesiyle son bulan kavgada, biri bıçaklı olmak üzere 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ekiplerin adliye önündeki güvenlik önlemi devam ediyor.
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