Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, düşük risk sınıfının korunmak istendiği kentte her alanda sıkı denetimler devam ediyor.

Yaklaşık 8 bin personelin katıldığı denetimlerde, evinin dışında bulunan neredeyse tüm vatandaşlara ulaşılarak salgın tedbirleri hatırlatıldı.

Ekipler, şehrin tüm ana bulvarları, caddeleri ve çarşıları, semt pazarları, lokantalar, kafeler, ciğerciler, kıraathaneler, hal pazarı, perakendeciler ve toptancılar ile organize sanayi bölgesi, Evren Sanayi Sitesi, konukevleri, düğün salonlarını ziyaret ederek denetledi.​​​​​​​