Dolar/TL, Merkez Bankası faiz kararının ardından 7,4760 seviyelerinden hızla gerileyerek 7,3280 ile 2 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Dolar/TL, sabah saatlerinde 7,51 seviyesinde işlem gördü. Dün en düşük 7,4847 ve en yüksek 7,6411 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 artışla 7,5037'den tamamladı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 2 puan artırarak yüzde 19'a yükseltti. Dolar ise faiz kararı ardından hızla gerileyerek 7,32 ile son 2 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Bankanın açıklamasında şöyle denildi:

"2021 yılsonu tahmin hedefi dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar, sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülecektir.

Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır. Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5 hedefine varıncaya kadar, para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir."

Dolar Merkez Bankası faiz kararı öncesi 7,47’den işlem görüyordu

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyleydi: