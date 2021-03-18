Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kale'de çapa motoru devrildi: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Kale ilçesinde çapa motorunun devredilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Malatya'nın Kale ilçesinde alınan bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi'nde kayısı bahçesini ilaçlama esnasında A.K, idaresindeki çapa motoru devrildi.
Yaralanan A.K. 112 Acil Servis ekiplerince Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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