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Güncel
AA 29.05.2023 11:59

Samsun'un ilçelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlandı

Samsun'un Havza, Salıpazarı, Yakakent ve Terme ilçelerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda gösterdiği başarı nedeniyle kutlama yapıldı.

Samsun'un ilçelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlandı

Havza'da, vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı ve parti bayraklarıyla Mehmetçik Meydanı'nda toplandı.

Kutlamaya, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti Havza İlçe Başkanı Mahmut Kurkmazlı, MHP Havza İlçe Başkanı Ferhat Gültekin, MHP Milletvekili Adayı İbrahim Yüksel, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Yasin Köz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Kadir Can Şenkal ve partililer de katıldı.

Öte yandan büyük traktörler ve bir adet tırın da katıldığı konvoyla ilçe turu atıldı.

Kutlamada, partililer, teşekkür konuşması yaptı.

Salıpazarı

Salıpazarı'nda da vatandaşlar, ellerinde parti bayraklarıyla konvoy eşliğinde ilçe turu attı.

Cumhuriyet Meydanı'na toplanan vatandaşlar, davul ve zurna ile eğlendi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül ve AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman da vatandaşlara eşlik etti.

Kutlamalar havai fişek gösterileriyle sona erdi.

Yakakent

Yakakent ilçesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı nedeniyle vatandalar ellerinde parti ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Araçlarla konvoy oluştururken, balıkçılar da teknelerine parti ve Türk bayrakları astı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamaya katılan Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, AK Parti İlçe Başkanı Saliha Korkmaz, teşekkür konuşması yaptı.

Terme

Terme'de vatandaşlar resmi olmayan seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplandı.

Türk bayrakları ve parti flamalarıyla kutlamalar yapan vatandaşlar, müzik eşliğinde şarkı söyledi ve sloganlar atarak sevinç gösterisinde bulundu.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, kutlamalarda vatandaşlara teşekkür konuşması yaptı.

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