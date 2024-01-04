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Güncel
DHA 04.01.2024 14:02

Samsun'da 'yan bakma' nedeniyle çıkan tartışmada 9 gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 'yan bakma' nedeniyle çıkan tartışmada Oğuzhan Aydın'ın tabancayla kolundan vurularak yaralanmasına ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da 'yan bakma' nedeniyle çıkan tartışmada 9 gözaltı
[Fotograf: DHA]

Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesine bağlı Kışla Mahallesi, Kolay Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, yan bakma meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.K., tabancayla Oğuzhan Aydın'ı sağ kolundan vurdu.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmayı yürüten polis, 9 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, bugün düzenledikleri operasyonla 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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