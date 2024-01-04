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Güncel
AA 04.01.2024 13:57

Ağrı'da düzenlenen "Türkiye'nin Zirvesinde Eğitim Çalıştayı" tamamlandı

Ağrı'da, eğitimde yol haritasının belirlenmesi ve öğrencilerin eğitim hayatına katkıda bulunulması amacıyla düzenlenen "Türkiye'nin Zirvesinde Eğitim Çalıştayı" tamamlandı.

Ağrı'da düzenlenen "Türkiye'nin Zirvesinde Eğitim Çalıştayı" tamamlandı

Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce dün başlayan çalıştayın ikinci günü, Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğretmen Burak Karaca moderatörlüğünde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Mehmet Teyfur, Prof. Dr. Murat Gökalp ve Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Kurt, çalıştayın 1. etabında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, eğitimin her şeyin başı ve temeli olduğunu söyledi.

Kentin eğitimdeki fiziki şartların ve eğitim kadrosunun geçmişe göre iyi durumda olduğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

"Eğitim alanında bırakın bu şekilde bir çalışma yapmak, fiili bir görevde bulunmak o konuyla alakalı bunu dert edinip düşünmek bile boşa gitmeyecek bir faaliyettir. Konu başlıkları bir rapor haline dönüştürülecek ve burada bitmeyecek. Maksadın hasıl olduğunu değerlendiriyorum. Bu çalıştayı yaparken bizim amacımız, öncelikle mevcut durumu görmek ve sonrasında sorunlarımız varsa bunları tespit etmek. Daha sonra da bunları iyileştirmek için tıpkı doktorun bir hastayı tedavi ettiği gibi kendimize yol ve yöntem belirleyeceğiz."

Koç, bütün kurumlarla işbirliği içerisinde, geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa edecek, devleti ve milleti yüceltecek yeni nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını anlattı.

Vali Koç ve eşi Neslihan Gül Koç ile AİÇÜ Rektörü Prof.Dr Abdulhalik Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer, program öncesi "Yüreğimdesin Kudüs " temalı resim sergisinin açılışını yaptı.

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