Denizli'de takside silahlı saldırıya uğrayan kadının eşi ve iki oğlu tutuklandı

29 Aralık'ta Denizler Mahallesi'nde taksiye pompalı tüfeklerle ateş açıldı. Olay yerinden kaçarak Kaklık Jandarma Karakoluna sığınan taksideki K.A isimli kadın ile arkadaşı U.A'nın yaralandığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Jandarma ve polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucu saldırının şüphelileri olduğu belirlenen K.A'nın kocası M.A.A ile oğulları S.A, T.A. ve O.A, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince M.A.A, S.A. ve O.A. tutuklandı, T.A. ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kadının, ifadesinde, oğlu T.A'nın bir kavgada yaralandığını belirterek yardım istediğini ve kendisini silahlı saldırının yapıldığı konuma çağırdığını söylediği öğrenildi.