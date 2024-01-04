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Güncel
AA 04.01.2024 13:54

Denizli'de takside silahlı saldırıya uğrayan kadının eşi ve iki oğlu tutuklandı

Denizli'nin Çal ilçesinde, bir taksiye düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba ile iki oğlu cezaevine gönderildi.

Denizli'de takside silahlı saldırıya uğrayan kadının eşi ve iki oğlu tutuklandı
[TRT Haber (arşiv)]

29 Aralık'ta Denizler Mahallesi'nde taksiye pompalı tüfeklerle ateş açıldı. Olay yerinden kaçarak Kaklık Jandarma Karakoluna sığınan taksideki K.A isimli kadın ile arkadaşı U.A'nın yaralandığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Jandarma ve polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucu saldırının şüphelileri olduğu belirlenen K.A'nın kocası M.A.A ile oğulları S.A, T.A. ve O.A, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince M.A.A, S.A. ve O.A. tutuklandı, T.A. ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kadının, ifadesinde, oğlu T.A'nın bir kavgada yaralandığını belirterek yardım istediğini ve kendisini silahlı saldırının yapıldığı konuma çağırdığını söylediği öğrenildi.

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