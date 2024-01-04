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DHA 04.01.2024 13:39

Bayburt'ta ekiplerin kar mesaisi

Bayburt'ta kar yağışı ile kentin çeşitli noktalarında kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, köy ile sınır illere olan bağlantı yollarını açık tutmaya çalışıyor.

Bayburt'ta ekiplerin kar mesaisi

Karadeniz'in yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü.

Bayburt'ta İl Özel İdaresi ekipleri, köylerde yaşayan vatandaşların sorun yaşamamaları için köy yollarında kar temizleme çalışması başlattı.

37 iş makinesi ve 43 personel ile 978 kilometrelik yol ağında çalışmalarını aralıksız yürüten ekipler, Bayburt'un 170 köy yolu ile Erzurum, Trabzon ve Erzincan sınırlarındaki bağlantı yollarında karla mücadeleyi sürdürüyor. Engebeli arazilerde heyelan riski taşıyan köy yollarında çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların günübirlik kent merkezine gidiş gelişlerini rahatlıkla yapmalarını sorunsuz hale getiriyor.

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